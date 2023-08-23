أخصائي الصحة العامة: التوعية بمخاطر الأمراض النفسي أهم إنجازات «100 يوم صحة» 

كشف الدكتور شريف حتة أخصائي الصحة العامة عن ما حققته مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها قدمت خدمات طبية مفيده بشكل كبير، مشددا على أن هناك تركيز كبير على قرارات الإحالة للمريض إلى المستشفي، والمتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة.

أهم إنجازات 100 يوم صحة

أضاف «حتة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية cbc extra، أن هناك زيادة فى عدد الحالات التى قامت بإجراء الكشف الطبي ضمن مبادرة «100 يوم صحة»، مشيرًا إلى أن أهم نجاحات هذه الحملة هي زيادة الوعي لدى المواطن فيما يخص الصحة النفسية.

وأوضح أنه فى الماضى لم يكن هناك إهتمام بالصحة النفسية، والمواطن لم يكن يعرف شئ عن الصحة النفسية ومدى الحاجة لهذا النوع من العلاج ووصفات الأدوية التي تستلزم المداومة عليها لفترة، ولكن مؤخرًا أزداد الإهتمام بالصحة النفسية، وهو إنجاز كبير يحسب لحملة 100 يوم صحة، مشيرًا الى أن الحملة حققت نجاح كبير.

ونبه «حتة» إلى أنه على أرض الواقع هناك تقدم وتطور فى مجال الصحة، منها مشروع التأمين الصحي الشامل، كما أن بعض المحافظات قامت بتطبيقه، ومن المنتظر أن يتم تطبيقه فى كل محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى القوافل الطبية والمبادرات الصحية، وكلها إنجازات فى مجال الصحة لا يمكن إنكارها.