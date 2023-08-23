موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. مسؤول بـ«التعليم العالي» يوضح

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق، إن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023-2024، لم تحدده العليا للتنسيق حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تنطلق عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرشحين للكليات المختلفة من المرحلتين الأولى والثانية للشعبتين العلمية والأدبية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأضاف المشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فترة موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ستشمل تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الأول من الثانوية العامة والدور الثاني بحد أدني 205 درجة، بمعدل 50%أ موضحا أن هناك أماكن شاغرة بعدد من الكليات والمعاهد لطلاب المراحل المختلفة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتابع المشرف على التنسيق، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق المتاح عبر بوابة مصر الرقمية هو النافذة الوحيدة لتسجيل رغبات المراحل الثلاثة، منوهاً إلى أن عدد رغبات طلاب المرحلة 75 رغبة لكل طالب.

وحذر قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، من الإعلانات الوهمية للكيانات الوهمية، لافتا إلى أن كافة المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات متاحة بيناتها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس ووزارة التعليم العالي.