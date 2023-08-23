«الوطنية للانتخابات»: وقعنا بروتوكول مع البريد للاستفادة من انتشاره بالمحافظات

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه جرى إعلان اجتماع مجلس إدارة الهيئة لمراجعة بعض المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن تلك المستندات تستخدم داخل اللجان الفرعية أو العامة، وبعضها أيضا يُستخدم داخل الهيئة نفسها، وحاليا نستعد لإعداد وتجهيز كميات الحبر الفوسفوري المستخدم بالانتخابات.

بروتكول تعاون مع هيئة البريد

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تم توقيع بروتكول مع هيئة البريد المصرية للاستفادة من انتشاره الواسع على مستوى أنحاء الجمهورية من أجل المساعدة في نقل اللوجيستيات الخاصة بالهيئة، كما يعكس هذا اهتمام أجهزة الدولة كلها بالتعاون مع الهيئة للقيام بمهمتها الوطنية، موضحا أن الهيئة ستستفيد من البنية التحتية الخاصة بالبريد وتواجدها في جميع أنحاء الجمهورية والمحافظات والقرى لنقل المعدات والأوراق، وبالتالي الحصول على خدمة جيدة وسريعة.

تقنية حديثة لمعرفة الموقع الجغرافي

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: «المعروف بالمراحل السابقة، أن الناخب كان يستطيع الدخول على موقع الهيئة بالإنترنت لمعرفة مقر اللجنة الانتخابية من خلال الرقم القومي، وما يتم العمل عليه بالوقت الحالي هو توفير تقنية حديثة لمعرفة الموقع الجغرافي الخاص بالمقر التابع له».