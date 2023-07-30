هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

أصدرَت الهيئة القومية للبريد، طابعًا تذكاريًّا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، والذي يوافق 30 يوليو من كل عام؛ وذلك بهدف المشاركة في نشر أهمية التصدي لهذه الجريمة.

رئيس هيئة البريد: الإتجار بالبشر أكثر الجرائم المدرة للربح

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إنَّ جرائم الإتجار بالبشر تعد من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح، وتأتي بأشكال مختلفة بغرض استغلال البشر من الفئات الأكثر ضعفًا، ويعد هذا انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بهدف المشاركة في نشر الوعي ولفت الانتباه إلى أهمية تنسيق الجهود لمواصلة مكافحة هذه الجريمة الغير إنسانية، وتوضيح الأضرار التي تقع جراء ممارستها.

تصميم الطابع على فكرة الأيادي السوداء

ويعتمد تصميم الطابع على فكرة الأيادي السوداء التي تمثل المتاجرين في البشر والمتعاملين معهم، ومزود بكود تفاعلي يمكن هواة الطوابع والمهتمين بها من اكتساب المعرفة اللازمة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.

جدير بالذكر أنَّ مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف، متعدد الألوان، أوفست، قيمته 10جنيهات، ومزود بتقنية الـQR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع.