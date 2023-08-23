كليات ومعاهد سياحة وفنادق بتنسيق المرحلة الثالثة.. «متاحة لكل الشعب»

يرغب طلاب الثانوية العامة في معرفة كليات ومعاهد سياحة وفنادق المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة خاصة بعد انتهاء مرحلة التنسيق الثانية وظهور النتيجة الخاصة بها في مختلف الكليات بالجامعات المصرية في المحافظات.

الكليات والمعاهد المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه توجد عدة كليات ومعاهد سياحة وفنادق متاحة بتنسيق المرحلة الثالثة لمختلف الشعب سواء العلمية أو الأدبية، وهي:

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

العالي سياحة وفنادق الغردقة

سياحة وفنادق مطروح

سياحة وفنادق بني سويف

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

سياحة وفنادق مدينة السادات

سياحة وفنادق الفيوم

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف

سياحة وفنادق المنيا

السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل

سياحة وفنادق المنصورة

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية إيجوث

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر

معهد عالي سياحة وفنادق كنج مريوط

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية ايجوث

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

قنا العالي النوعية

سياحة وفنادق وإرشاد سياحي مصر الجديدة

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية