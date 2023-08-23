تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2023

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2023، تعتمد على رؤية الدولة 2030 وتحقيق هذه الرؤية من خلال دور التعليم العالي والبحث العلمي على كافة مؤسسات التعليم المختلفة من خلال مدخل إقليمي يعتمد على فهم الأنشطة الاقتصادية والتنموية في الأقاليم الجغرافية بمصر، وذلك بالتكامل مع رؤية مصر 2030.

دراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة المرتبطة بكل إقليم

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فيديو تم بثه على صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه يتم دراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة المرتبطة بكل إقليم، والتوزيع الديموجرافي الحالي والمستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع أعداد المؤسسات التعليمية، والبرامج الأكاديمية المطلوبة.

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التعامل مع جامعات الجيل الرابع مصر تستهدف تحقيق تجربة

وأوضح «عاشور»، أنه يتم التعامل مع جامعات الجيل الرابع مصر تستهدف تحقيق تجربة خاصة نحو تدشين الجيل الرابع من الجامعات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، بهدف تخريج جيل قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي القائم على الابتكار والإبداع، مشيرًا إلى تجربة الجامعات التكنولوجية التي أطلقتها مصر بواقع 10 جامعات حتى الآن لتغطي كافة تخصصات المستقبل.

إنشاء تحالف أكاديمي صناعي بين جامعات قناة السويس وبور سعيد والسويس وسيناء

ولفت إلى إنشاء تحالف أكاديمي صناعي بين جامعات قناة السويس وبورسعيد والسويس وسيناء وبمشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركات بترولية وصناعية، بهدف التعرف على المشروعات ذات الأولوية، لتكون بمثابة أجندة بحثية لتلك الجامعات، ولتحقيق التكامل بينها والبرامج الدراسية الموجهة للطلاب.