«الغرف التجارية» يكشف عن مكاسب تأسيس الشركات إلكترونيا عبر بوابة «الاستثمار»

كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية عن اهمية اطلاق آلية تأسيس الشركات افتراضيا من خلال صفحة الإنترنت لهيئة الاستثمار، وقال إن هذا الإنجاز يأتى نتاج اجتماعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية بين كافة الجهات المعنية، ليتم انهاء إجراءات الغرف التجارية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والملف التأمينى، وسداد كافة الرسوم مرة واحدة من خلال بوابة هيئة الاستثمار.

مكاسب اطلاق آلية تاسيس الشركات افتراضيا

وأوضح «الوكيل » أن هذا التطوير سيؤدى لتيسير الإجراءات وتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال الدولية، مما سيكون له اثر إيجابي على جذب الاستثمارات، مؤكدا أن هذه خطوة هامة يجب أن يليها خطوات مثيلة لكافة الإجراءات المعنية بأداء الأعمال من تراخيص تجارية وصناعية، وتراخيص البناء في اطار التحول إلى الحكومة الإلكترونية، وانشاء الرقم القومى للمنشآت، وتوحيد السجلات المتعددة للشركات، وهى أمور تعكف عليها حاليا لجان برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية، وكافة الهيئات التابعة بالشراكة مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحديث وتطوير مناخ أداء الأعمال دون تدخل للعامل البشرى في كافة الإجراءات، لضمان عدم إدراج أي رسوم أو مصاريف مستحدثة من أي جهة، والذى سيتكامل مع خدمات وزارة المالية من ضرائب وجمارك، والتي تم ميكنتها، ويتم التعامل معها حاليا من خلال الإنترنت.

الهدف من الشركات الاليكترونية

أضاف د. علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه بالتوازى جارى تنفيذ خطوة مثيلة بالغرف التجارية واتحادها العام للسجلات الفردية، والتي تتجاوز 4 ملايين سجل، لتتكامل مع مراكز التميز بالغرف، بهدف التيسير إلى جانب جذب أكبر قدر من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، لتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة مع القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات، وبهدف تحديث منظومة التجارة الداخلية لخفض تكاليف التداول لضمان استقرار الأسعار، والتي سيتم دعمها من خلال مبادرة «توطين» لميكنة تجارة التجزئة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح بأنه جارى انشاء أكاديمية التميز بالاتحاد، لتدريب العاملين بالغرف وممثلى الهيئات الحكومية المتعاونة، لضمان كفاءة التشغيل وتوحيد النظم وسرعة انهاء الإجراءات التي تتم حاليا في مراكز التميز في أقل من 22 دقيقة.