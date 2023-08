مهرجان الجونة يعلن قائمة الأفلام المشاركة في دورتة السادسة

كشفت إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن مجموعة من الأفلام التي سيتم عرضها ضمن فعاليات الدورة السادسة من المهرجان والتي تنطلق في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل، وتتسع قائمة الأفلام لتشمل تشكيلة فريدة من الأعمال التي حصلت على أرفع الجوائز في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم.

من الأفلام المهمّة التي سيعرضها المهرجان «Anatomy of a Fall» للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كانّ الأخير، بالإضافة إلى الوثائقي « On the Adamant» للمخرج الفرنسي نيكولا فيليبير، الحائز على جائزة «الدبّ الذهبي» في مهرجان برلين هذا العام، وأيضاً «درب غريب» للمخرج البرازيلي غوتو بارنتيه الذي حصد 4 جوائز هامة في دورة 2023 من مهرجان ترايبيكا السينمائي.

تفاصيل الأفلام المشاركة في الدورة السادسة من مهرجان الجونة

فيلم «The Buriti Flower» إخراج جوان سالافيزا ورينيه نادر ميسور، وحصل الفيلم على جائزة المجموعة في مسابقة «نظرة ما» داخل مهرجان كانّ السينمائي 2023، بالإضافة إلى «The Echo» إخراج تاتيانا هويزو، الفائز جائزة أفضل فيلم وثائقي وأفضل مخرج في قسم «إنكاونتر» في مهرجان برلين 2023.

وتتسع القائمة لتشمل الفيلم الوثائقي الطويل «Obscure Night Goodbye Here, Anywhere» إخراج سيلفان جورج، حصل الفيلم على تنويه خاص في مهرجان لوكارنو 2023 حيث عُرض في المسابقة الدولية.

بجانب فيلم «The Shadowless Tower» إخراج جانج لو، شارك الفيلم في مهرجان برلين 2023، كما حصد في مهرجان بكين السينمائي الدولي جائزة أفضل مساهمة فنية، وجائزة أفضل ممثّل (سين بايكينغ)، وجائزة أفضل ممثّل مساعد (تيان جوانج جوانج)، وأفضل سيناريو (جانج لو)، وأفضل تصوير سينمائي (بياو سونري).

مدير الجونة السينمائي: الأفلام المختارة تجسد جوهر الالتزام بالإبداع

ومن جانبه، قال انتشال التميمي مدير المهرجان، في بيان صحفي: «كانت عملية الاختيار رحلة من الاستكشاف والتبصّر. كالعادة، نسعى إلى أفلام تتناغم مع الأصالة، وتتحدّى القوالب السردية النمطية، وتنشأ حواراً بين الثقافات، كلّ فيلم اختارناه هو شهادة على نظرة صاحبه المتميزة، ويجسّد جوهر التزام المهرجان بالإبداع والتنوع والاحتفاء بفنّ السينما».

وأضافت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان: «لطالما سعى المهرجان ليصبح منصّة تحتفي بجميع أطياف السينما. وعبر هذه التشكيلة من الأفلام، لا نشيد فحسب بالأعمال المتقنة لصنّاع الأفلام المخضرمين، بل ننتصر أيضاً للأصوات التي تجسّد مستقبل صناعتنا، تعدنا اختيارات هذا العام برحلة سينمائية ترضي محبي السينما المحترفين والشغوفين باستكشاف آفاق جديدة».