نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق: مصر تستعد لاستقبال أول معدة لمحطة الضبعة

كشف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، تفاصيل زيارة الوفد الروسي رفيع المستوى إلى القاهرة، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من أجل مناقشة العلاقات الاقتصادية؛ وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية.

استقبال أول معدة لمحطة الضبعة

وقال عبد النبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تستعد لاستقبال أول معدة لمحطة الضبعة؛ تمهيدًا لتركيبها في المشروع؛ وذلك على الرغم من العملية الروسية في أوكرانيا.

موعد وصولها

وأضاف الدكتور علي عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، مساء اليوم الأحد، أن المواد المنصهرة سيتم تركيبها أسفل المفاعل النووي في محطة الضبعة، ويصل وزنها إلى 69 طنًا، ومن المنتظر أن تصل إلى مصر خلال يومين؛ وهي يتم تركيبها قبل تركيب المفاعل نفسه.