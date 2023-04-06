«المحطات النووية»: تقديم عروض أمريكية وروسية لإنشاء مفاعلات في مصر غير صحيح

أكد مصدرمسؤول بهيئة المحطات النووية، عدم صحة ما تردد بشأن اعتزام تقديم شركتان من أمريكا وروسيا عروض للجهات المعنية في مصر، لإنشاء مفاعلات نووية سلمية صغيرة، لإنتاج الكهرباء بقدرات تصل إلى 300 ميجاواط مع توفير جهات بنكية لتمويل المشاريع بشروط ميسرة.

استراتيجية تنموية متكاملة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبنت استراتيجية تنموية متكاملة ومستدامة حتى عام 2025، لدعم قدرات القطاع في مقدمتها تنمية قدرات محطات التوليد، والتوسع في الإنتاج والإتاحة على نحو يتواكب مع تطورات معدلات الاستهلاك، وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بمساهمتها إلى نحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 22/23، في إطار خطة الدولة لتوفير الطاقة النظيفة صديقة البيئة، والحد من التلوث في ضوء استهداف الحفاظ على سلام المنظومة البيئية، والتزاما بمعايير الاستدامة.

توسيع الشبكة القومية للكهرباء

وتستهدف الحكومة في خطة 2022/2023، توجيه استثمارات قَدرهْا 29.3 مليار جنيه إلى قطاع الكهرباء، لتنفيذ عِدّة مشروعات استراتيجية لتوسيع الشبكة القومية للكهرباء، وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية.

وأشارت الحكومة في خطتها الي أنّ قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بلغت حوالى 449 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة «2014/2015- 2021/2022»، مقارنةً مع 113 مليارجنيه خلال السنوات الثمان التى سبقتها، بمعدل نمو بلغ 297%، إذ ارتفع الاستثمار العام السنوي الموجه للقطاع من حوالى 12 مليار جنيه في «2013/2014»، إلى 42.3 مليار جنيه، بمعدل نمو حوالى 253%.