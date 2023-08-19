تعرف على سعر اليورو اليوم السبت 19-8-2023 في البنوك

يواصل سعر اليورو اليوم السبت 19-8-2023 في البنوك ثباته الذي عليه منذ فترة طويلة ليسجل سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري 33.40 جنيه للشراء و33.58 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

ويسجل سعر اليورو اليوم السبت 19-8-2023 في البنوك 33.57 جنيه للشراء و 33.58 جنيه للبيع وذلك في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

ويبلغ سعر اليورو داخل بنك مصر 33.40 جنيه شراء و33.58 جنيه بيعا.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يسجل سعر اليورو اليوم السبت في مصرف أبوظبي الإسلامي 33.68 جنيه للشراء والبيع 33.79 جنيه.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

فيما يبلغ سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية 33.58 جنيه للشراء و33.40 جنيه للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وعن سعر اليورو اليوم السبت يسجل 33.54 جنيه للشراء و34.01 جنيه للبيع في ميد بنك.