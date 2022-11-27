وظائف شاغرة في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي عن حاجة كل منهما لشغل وظائف خالية للعمل داخل قطاعات محددة، شرط توافر مجموعة من المؤهلات والقدرات التي تتطلبها كل وظيفة.

وظائف البنك الأهلي الكويتي

ووفق الموقع الرسمي للبنك الأهلي الكويتي، فإنّ المؤسسسة المصرفية بحاجة 4 موظفين جدد وتفاصيل الوظائف على هذا النحو:

1- وظيفة مهندس اتصالات

- من 2 لـ 4 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- خبرة في تحليل المعلومات وقيادة القرار.

- خبرة في تفسير ودعم تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية.

- لمعرفة في بيانات الاتصالات والصوت.

2- وظيفة كبير مسؤولي نظم المعلومات الإدارية تحليلات البيع بالتجزئة

- مهارات تحليلية، مهارات الاتصال والعرض التقديمي، مهارات التخطيط والتنظيم، مهارات حل المشاكل.

- الابتكار والإبداع.

- 3 سنوات على الأقل من الخبرة المصرفية للأفراد.

- التعرض لمجموعة من قضايا وتحديات نظم المعلومات الإدارية.

- تجربة الأنظمة وتحسين العمليات.

- خبرة في تقديم المشورة بشأن نظم المعلومات الإدارية وقضايا تحسين العملية ذات الصلة.

3 - وظيفة مدير تسوية الميزانية العمومية

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- خبرة مهنية لا تقل عن 5-10 سنوات.

- خبرة في مجموعة من أدوار المحاسبة المالية.

- خبرة في القطاع المصرفي.

4- وظيفة مشرف حسابات دائنة

- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الشهادات.

- خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات.

- خبرة في تقنيات وممارسات المحاسبة المالية.

وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبشأن وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي، فإن المصرف أعلن عن حاجته لوظائف عبر حسابه الرسمي على موقع «لينكد إن» لشغل وظيفة مدير العلاقات الماسية للعمل بفرع البنك بمحافظة بورسعيد بالشروط الأتية:

- حاصل على درجة جامعية.

- لدية 6 سنوات من الخبرة في خدمة العملاء فقط في الخط الأمامي للقطاع المالي.

- لدية 7 سنوات من الخبرة في خدمة العملاء سواء في مجال العقارات أو الخط الأمامي للقطاع المالي.