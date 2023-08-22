«الداخلية»: ضبط مسجل خطر أنهى حياة زوجته في السويس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسجل خطر في السويس، بتهمة التعدي على زوجته وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس من أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بوفاة زوجته ربة منزل، وبها إصابات متفرقة بالجسم إثر سقوط جسم زجاجي على الرأس أدى إلى الوفاة.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وبسؤاله قرر أنه خلال قيامه بالتعدي عليها بالضرب داخل محل سكنهما لخلافات الزوجية، وحال ملاحقته لها اصطدمت بلوح زجاج، ما أدى إلى سقوطها أرضا ما تسبب في وفاتها.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

وبسؤال شقيقة المجني عليها مقيمة بذات العنوان، اتهمت الزوج بإحداث إصابة شقيقتها التي أودت بحياتها، وأضافت أنه دائم التعدي عليها لخلافات الزوجية بينهما، وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.