قبل فتح باب التحويل غدا.. اعرف خطوات وشروط تقليل الاغتراب

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التحويل من كلية لأخرى، غدا الخميس، فيما يعرف بـ تقليل الاغتراب، وذلك لجميع الطلاب الذين تم ترشيحهم للكليات في المرحلة الأولى والثانية لتنسيق الجامعات.

ويستمر فتح باب تقليل الاغتراب خمسة أيام تنتهي الإثنين المقبل 28 أغسطس، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

وينقسم نظام تقليل الاغتراب بالتحويل إلى كلية مناظرة أو إلى كلية غير مناظرة أو معاهد.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي للطلاب وأولياء الأمور خطوات وشروط تقليل الاغتراب، وهي كالتالي:

خطوات تقليل الاغتراب

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- الدخول على خدمة تقليل الاغتراب.

- اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- يظهر أمام الطالب قائمة الرغبات المسجلة سابقا.

- يختار الطالب قائمة جديدة من الرغبات.

- يختار الطالب إما تقليل اغتراب مناظر أو تقليل اغتراب غير مناظر أو معاهد حسب ما يناسبه.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به، ثم يضغط على تسجيل الرغبات.

شروط تقليل الاغتراب

- حصول الطالب على الحد الأدنى من الدرجات المقبولة فى الكلية المراد التحويل إليها.

- استيفاء قواعد القبول بالكلية كالنجاح في اختبارات القدرات.

- التحويل لمرة واحدة فقط.

- النسبة المقررة لتقليل الاغتراب 10% فقط بحسب الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.