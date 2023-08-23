تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الخاصة لطلاب العلمي والأدبي.. اعرف الحد الأدنى

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، يرغب بعض الطلاب ممن لم يحالفهم التوفيق في التسجيل بسبب المجموع الدراسي، في معرفة تنسيق الجامعات الخاصة للالتحاق بكلياتها.

وجاءت نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة 2023 للكليات العلمية والأدبية كالآتي:

- كليات الطب 80%.

- الأسنان 78%.

- العلاج الطبيعي 67%.

- الصيدلة 72%.

- الطب البيطري 68%.

- علوم الحاسب 62%.

- الهندسة 86%.

- الإعلام 55%.

- الفنون التطبيقية 55%.

- لغات وترجمة 55%.

- العلوم الاجتماعية 55%.

- السياحة والفنادق 55%.

- التمريض 55%.

- الآثار 55%.

- علوم سينمائية 55%.

بينما تأتي مصروفات كليات الهندسة والطب بالجامعات الخاصة كالآتي:

مصاريف كلية الهندسة في الجامعات الخاصة

- جامعة النهضة: 63.250 جنيه.

- جامعة بدر: 70 ألف جنيه.

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: 47 جنيها للصف الواحد.

- جامعة 6 أكتوبر: 108 آلاف و100 جنيه.

- الجامعة الحديثة: 24800 جنيه.

- جامعة نيو جيزة: 31 ألف جنيه.

مصاريف كليات الطب جامعة 6 أكتوبر

- الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- طب الأسنان 110 آلاف جنيه.

- الصيدلة 90 ألف جنيه.

مصروفات كليات الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- الطب البشري: 155 ألف جنيه.

- الصيدلة: 95 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 95 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 145 ألف جنيه.

مصروفات كليات الطب في الجامعة الحديثة

- كلية الطب البشري: 64 ألف جنيه.

- صيدلة: 42 ألف و250 جنيها.

- طب الأسنان: 54 ألفًا و450 جنيهًا.

- العلاج الطبيعي: 37 ألفًا و450 جنيهًا.

مصروفات كليات الطب بجامعة الأهرام الكندية

- الصيدلة: 90 ألف جنيه.

- الصيدلة الإكلينيكية: 100 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 135 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 80 ألف جنيه.