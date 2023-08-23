بعد ظهور متحور جديد.. فئات ذات أولوية للحصول على لقاحات كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الفئات التي يجب أن تحصل على اللقاحات في ظل ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في مصر.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الغالبية العظمى من إصابات المتحور تعالج ببساطة شديدة، ولكن هناك فئات يجب أن تحصل على اللقاحات وهي أكثر عرضة لبعض المخاطر مثل كبار السن، ومن تتجاوز أعمارهم 65 سنة وصغار السن والمصابين ببعض الأمراض المزمنة في الجهاز التنفسي والقلب والاوعية الدموية والأورام والسيدات الحوامل والمصابين بأمراض مناعية.

ليست هناك حاجة لتطعيم كل الناس

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «لا نحتاج إلى تطعيم كل الناس ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومن يعاني من مشكلات بسبب الفيروس لابد أن يلجأ إلى طبيبه المعالج، لسنا في حاجة إلى مضادات حيوية أو لقاحات، ولكن علينا ارتداء الكمامات».