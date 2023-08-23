بشائر الخير.. «نبتون العالمية» تبدأ حفر بئر بترول جديد في خليج السويس

أعلنت شركة Neptune Energy العالمية، اليوم، بدء عمليات الحفر في بئر ياقوت الاستكشافي الذي تديره، والذي يقع في منطقة امتياز شمال غرب الأمل في جنوب خليج السويس، إذ يعد أول بئر يجرى تشغيله بواسطة نبتون في مصر.

وأوضحت الشركة أن تنفيذ العملية يجرى باستخدام منصة ADM-8، التي تديرها شركة ADES، ويبلغ عمق الهدف النهائي حوالي 3600 متر.

حصلت شركة نبتون على رخصة التنقيب في امتياز شمال غرب الأمل في فبراير 2019، وبيانات سيزمية ثلاثية الأبعاد متقدمة في عام 2020.

حفر حقل ياقوت

وقالت ألكسندرا توماس، العضو المنتدب لشركة Neptune Energy في مصر: «يعد حفر حقل ياقوت إنجازًا مهما لشركة Neptune Energy في مصر، ونحن ممتنون للدعم الذي تقدمه وزارة البترول المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)»

الأهمية الاستراتيجية بشكل آمن

وأضافت: «بعد عدة أشهر من الإعداد الدقيق، والعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة والشركاء، نحن نركز بشكل كامل على حفر هذا البئر ذو الأهمية الاستراتيجية بشكل آمن».

ويغطي امتياز شمال غرب الأمل البحري مساحة 365 كيلومترًا مربعًا، ويقع على بعد حوالي 42 كيلومترًا جنوب شرق رأس غارب و105 كيلومترات شمال غرب الغردقة.