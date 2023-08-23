المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة آخر بالإكراه في لمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، متهمين بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بالإكراه في دائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامهما المصاريف الجنائية.

سرقة أحد الأشخاص بالإكراه

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين في دائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه في دائرة القسم، كما حازا وأحرزا سلاحا أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بقيام المتهمين بسرقة أحد الأشخاص في دائرة القسم بالإكراه تحت تهديد السلاح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى فحص كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمين وتم تحديد هويتهما وضبطهما، وتحرر المحضر اللازم وتم التحقيق معهما وإحالتهما لمحكمة الجنايات المُختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.