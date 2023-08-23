قصة مشهد رفضت مخرجة «Barbie» حذفه.. «هو قلب الفيلم»

ردود أفعال إيجابية رصدها فيلم «Barbie» بعد عرضه على نطاق واسع حول العالم، ولكن كان هناك عددا من المشاهد التي كانت ترغب الشركة المنتجة في حذفها من الفيلم ولكن المخرجة جريتا جيروج تشبثت برأيها، ومنها المشهد الذي تلتقي فيه باربي «مارجوت روبي» بامرأة مسنة تجلس على مقعد، وتخبرها أنها جميلة.

وقالت مخرجة فيلم «Barbie» في حوار مع مجلة «رولينج ستون»: «أحب هذا المشهد كثيرا، والمرأة المسنة التي كانت تجلس على المقعد في الفيلم هي مصممة الأزياء آن روث، إنها أسطورة، وأثناء العمل على المونتاج تم اقتراح حذف المشهد وأن القصة سوف تستمر بنفس الطريقة إذا تم حذفه، ولكنني رفضت وقلت هذا المشهد قلب الفيلم وإذا قمت بقص المشهد، فأنا لا أعرف لماذا أصنع هذا الفيلم».

مشاهد محذوفة من فيلم «Barbie»

ولكن رغم ذلك تم حذف عدد من المشاهد التي تم تصويرها لعرضها ضمن الفيلم، ومن بينها مشهد تظهر فيه الدمية «ميدج» «إيميرالد فينيل» وهي في مرحلة المخاض، وهو نفس المشهد الذي تم حذفه كان من المقرر أن تظهر النجمة هيلين ميرين التي تقوم بدور الراوية ضمن الأحداث، وكان هناك مشهد آخر في بداية الفيلم يشرح لحظة إنشاء «باربي لاند» التي تدور فيها الأحداث.