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القبض على عصابة سرقة السيارات في الشرقية والإسماعيلية

كتب:

محمد بركات
01:52 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الداخلية

الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات.. اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة.. وإعادة المسروقات.

ونجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى "الشرقية ، الإسماعيلية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة بإستخدام المفتاح المصطنع.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (8) وقائع سرقة بنطاق مديريات أمن (الشرقية، الدقهلية، قنا، القاهرة).. وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئ النية (مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج "لهما معلومات جنائية") كما أرشدوا عن (3) سيارات ملاكى المستخدمين فى إرتكاب الوقائع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات