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فيلم «مرعي البريمو» لـ محمد هنيدي يحقق 14 مليون جنيه في السينمات

كتب:

ضحى محمد
01:41 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
فيلم مرعى البريمو

فيلم مرعى البريمو

حقق الفنان محمد هنيدي، نجاحا كبيرا بفيلمه «مرعي البريمو» منذ بداية عرضه بموسم الصيف، إذ يتعاون مع الفنانة غادة عادل في عمل سينمائي جديد بعد سنوات طويلة من الغياب.

إيرادات فيلم مرعي البريمو لـ هنيدي

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إن فيلم «مرعي البريمو» حقق ما يقرب من 14 مليون و 372 ألف جنيه، وما زال يحقق نجاحا كبيرا ينافس به بقية الأفلام بدور العرض، حيث استطاع أن يثبت ذاته بين الأفلام الأخرى المنافسة.

أحداث فيلم «مرعي البريمو»

تدور قصة فيلم «مرعي البريمو»، في إطار كوميدي مليء بالتشويق والإثارة من خلال تاجر بطيخ، يقوم بإخفاء قطع ثمينة من الألماس داخل بطيخة، ويفاجئ بقيام زوجته ببيع كل البطيخ بالمحل، ومن ثم تضطره الظروف لمغامرة غير محسوبة، للبحث عن البطيخة.

أبطال فيلم «مرعي البريمو»

فيلم «مرعي البريمو» بطولة محمد هنيدي وغادة عادل، ولطفي لبيب، وعلاء مرسي، ومحمد محمود، وأحمد بدير، وكريم سامي مغاوري، ونانسي صلاح، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.