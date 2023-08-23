جدول حفلات العلمين 2023.. سهرة مع 3 مطربين شعبيين غدا

تتواصل حفلات العلمين الجديدة على مدار شهر سبتمبر المقبل، ويحيي مؤدي الراب ويجز، يوم الجمعة 1 سبتمبر حفلا غنائيا على مسرح «العلمين أرينا»، وجرى فتح باب الحجز للحفل خلال الساعات الماضية عبر موقع «تذكرتي»، وتتراوح الأسعار من 350 إلى 700 جنيه.

ويتسع جدول حفلات العلمين خلال الأيام المقبلة ليشهد مجموعة واسعة ومتنوعة من الحفلات الغنائية لأبرز النجوم في مصر والعالم، حيث يقام غدا الخميس حفلا غنائيا ضخما تحت عنوان «سهرة شعبية» والذي يضم 3 من أبرز نجوم الغناء الشعبي في مصر محمد عدوية ومحمود الليثي، بالإضافة إلى المغني الشاب مسلم، ويبدأ الدخول إلى الحفل من الساعة السادسة مساء وتستمر حتى منتصف الليل.

برومو حفل عدوية والليثي ومسلم ضمن حفلات العلمين

«كايروكي» يختتم حفلات مهرجان العلمين

بينما يشهد يوم الجمعة، حفلا غنائيا لفريق «شارموفرز» الحفل الذي جرى بيع جميع تذاكره بالكامل، وفي اليوم نفسه يحيي مغني الراب الأمريكي روس حفلا على مسرح «العلمين أرينا»، وينتظر جمهور حفل كايروكي يوم السبت 26 أغسطس، ويختتم به فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى.