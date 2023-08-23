ضبط هيروين وحشيش بحوزة تشكيل عصابي في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بندقية خرطوش وكمية من مخدري الحشيش والهيروين بحوزة عناصر تشكيل عصابي في المنوفية.

وذكرت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظتي القاهرة والمنوفية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

تفاصيل ضبط التشكيل العصابي

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم بمحافظة المنوفية وبحوزتهم «كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - ميزان حساس».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، والأسلحة للدفاع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ200 ألف جنيه تقريبا.