«الداخلية» تكشف تفاصيل وفاة شاب في مشادة مع شقيقه بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجار التحقيق.

تلقى قسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن وتوفي عقب وصوله.

الشقيق الثالث يكشف التفاصيل

وأشارت التحريات إلى أن شقيق المتهم الأصغر طعن المجني عليه بسكين، وبسؤال شقيقهما الثالث أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقهما الأصغر؛ لوجود خلافات أسرية قام على إثرها بالتعدي على شقيقه المتوفـى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.