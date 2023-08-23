لماذا عادت درجات الحرارة للارتفاع في أواخر أغسطس؟.. اعرف السبب

شهدت حالة الطقس تحسنا نسبيا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، طوال شهر أغسطس، وذلك على خلاف توقعات الكثيرين بأنه سيكون أكثر شهور الصيف ارتفاعا في درجات الحرارة، ليكون يوليو هو الأكثر حرارة طبقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

سبب الشعور بارتفاع درجات الحرارة رغم تحسن الطقس

ورغم تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، إلا أن المواطنين شعروا بارتفاع درجات الحرارة، معتقدين أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أننا ما زلنا نشهد تحسنا نسبيا في درجات الحرارة، رغم الأجواء الحارة التي تسيطر على كل الأنحاء، وفسرت ذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، لافتة إلى أن ارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، فضلاً عن وجود فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من أقصى جنوب البلاد: «حلايب - شلاتين».

نسب الرطوبة على كل الأنحاء

وفيما يلي بيان بنسب الرطوبة على كل الأنحاء:

- القاهرة والوجه البحري: ليلا 80 - 85 ونهارا 40 - 50 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: ليلا 90 - 95 ونهارا 50 -55 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: ليلا 60 -65 ونهارا 30- 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: ليلا 60 -65 ونهارا 20 -30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: ليلا 35- 40 ونهارا 10 -15 درجة مئوية.