وزير الإسكان يتفقد الوحدات السكنية بمشروع جنة في مدينة الشيخ زايد «صور»

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية الموسعة، التي استمرت 7 ساعات، بعدد من المدن الجديدة، بتفقد الوحدات السكنية بمشروع «جنة»، في مدينة الشيخ زايد.

وراف الوزير مسؤولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن «حدائق أكتوبر - أكتوبر الجديدة - 6 أكتوبر - الشيخ زايد».

وزير الإسكان يتفقد مشروع «جنة» بمدينة الشيخ زايد

وتجول وزير الإسكان، في موقع الوحدات السكنية، بمشروع جنة 2 للإسكان الفاخر، بمدينة الشيخ زايد، وتفقد الوحدات السكنية التي جرى تشطيبها، واستمع لشرح من المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، عن موقف تنفيذ الوحدات، وأعمال المرافق الخاصة بالمشروع.

وأوضح «مصطفى» أن المشروع يشمل تنفيذ 2664 وحدة سكنية، بجانب أعمال المرافق، وتنسيق المواقع العامة، وحمامات السباحة داخل موقع المشروع.