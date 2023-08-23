شروط دخول حفل الفنان حسن أبو الروس في الساحل الشمالي.. اعرف الموعد

يحيي الفنان حسن أبو الروس، حفلا غنائيا في أحد الشواطئ بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، الجمعة 25 أغسطس، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «هتفلت مني في الساحل يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس».

شروط دخول حفل حسن أبو الروس

وعن شروط دخول الحفل، قال إنه مسموح دخول السيدات مجانًا من الساعة 11 مساءً إلى منتصف الليل، عن طريق «بار كود».

حسن أبو الروس يتحدث عن مسلسل ريفو

ومن جهة أخرى، أعرب الفنان حسن أبو الروس عن سعادته بنجاح مسلسل «ريفو» الذي عرض مؤخرا، قائلا إن العمل نقطة تحول كبيرة في حياته الفنية، ويشكر الجمهور لمتابعته العمل وتفاعلهم مع جميع الحلقات بالجزء الأول والثاني.

وأكد أنه لم يتوقع نجاح العمل بهذا الحجم، وكان ذلك بمثابة صدمة كبيرة له، ووجه الشكر للمخرج يحيى إسماعيل والمؤلف محمد ناير لإيمانهما بموهبته، ووضعه في هذا الدور.