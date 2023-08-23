«القرش»: الرئيس السيسي يتابع بنفسه كل المشروعات المتعلقة بقطاع الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة فرضت اتجاهًا واضحًا لتدعيم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه كل المشروعات المتعلقة بقطاع الزراعة بشكل دوري ومستمر، ووجه الرئيس بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج لتعظيم المنظومة الزراعية للدولة ولضمان حصول المزارع على المستحقات وتلقي كل سبل الدعم بطريقة مميكنة وأكثر أمانا.

مشروعات كبرى نفذتها الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة فضائية «Ten»، أن هناك مشروعات كبرى نفذتها الدولة المصرية، والتي لها آثار واضحة في زيادة الرقعة الزراعية وإضافة ما يقرب من 3 مليون فدان للكتلة الزراعية مثل مشروعات "الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، الريف المصري الجديد، توشكي، وسيناء.

هناك مشروعات لتعظيم إنتاجية الأرض والمياه

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك مشروعات لتعظيم إنتاجية الأرض والمياه، كما أن الوزرة تولي الاهتمام بملف زراعة الأرز بهدف تعظيم الإنتاج وتقليل العجز وتم أضافت أصناف جديدة مثل «سوبر 300 وسوبر 301» التي تستهلك في زراعتها كميات أقل من الماء بالإضافة لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية الآلية الجديدة التي تنظم العلاقة بين المزارع والتاجر لتشجيع الفلاح على زراعة بعض المحاصيل التي يحتاجها السوق المحلي وتحقيق الربح وتقليل الخسائر.