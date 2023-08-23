رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القرش»: الرئيس السيسي يتابع بنفسه كل المشروعات المتعلقة بقطاع الزراعة

كتب:

نرمين عفيفي
03:11 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة فرضت اتجاهًا واضحًا لتدعيم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه كل المشروعات المتعلقة بقطاع الزراعة بشكل دوري ومستمر، ووجه الرئيس بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج لتعظيم المنظومة الزراعية للدولة ولضمان حصول المزارع على المستحقات وتلقي كل سبل الدعم بطريقة مميكنة وأكثر أمانا.

مشروعات كبرى نفذتها الدولة المصرية لزيادة الرقعة الزراعية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة فضائية «Ten»، أن هناك مشروعات كبرى نفذتها الدولة المصرية، والتي لها آثار واضحة في زيادة الرقعة الزراعية وإضافة ما يقرب من 3 مليون فدان للكتلة الزراعية مثل مشروعات "الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، الريف المصري الجديد، توشكي، وسيناء.

هناك مشروعات لتعظيم إنتاجية الأرض والمياه

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك مشروعات لتعظيم إنتاجية الأرض والمياه، كما أن الوزرة تولي الاهتمام بملف زراعة الأرز بهدف تعظيم الإنتاج وتقليل العجز وتم أضافت أصناف جديدة مثل «سوبر 300 وسوبر 301» التي تستهلك في زراعتها كميات أقل من الماء بالإضافة لتطبيق نظام الزراعات التعاقدية الآلية الجديدة التي تنظم العلاقة بين المزارع والتاجر لتشجيع الفلاح على زراعة بعض المحاصيل التي يحتاجها السوق المحلي وتحقيق الربح وتقليل الخسائر.

اقرأ المزيد:

7 توجيهات رئاسية بشأن قطاع الزراعة في مصر.. منها تفعيل نظم الري الحديثة

الزراعة: إجمالي الأراضي المستصلحة يصل لـ3 ملايين فدان

«الزراعة» تستعد لتطبيق الدورة الزراعية في القمح اعتبارا من الموسم القادم

«الزراعة»: الرئيس السيسي تبنى توسيع الرقعة الخضراء لمواكبة الزيادة السكانية

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي تكامل قطاعات الاقتصاد لتطوير الزراعة
بقلم نرمين عفيفي