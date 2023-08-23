خبير اقتصادي: مشاركة مصر في «بريكس» تنعكس على معدلات التبادل التجاري

أكد الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أهمية مشاركة مصر في قمة «بريكس»، موضحًا أن الدولة تسعى للانضمام لتجمع «بريكس» مع 22 دولة أخرى من إجمالي 23 دولة تسعى للانضمام لهذا التكتل، ما يؤدي إلى تعظيم العلاقات الاقتصادية بين مصر وهذه الدول، وينعكس على رفع معدلات التبادل التجاري، مع جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، فضلًا عن التعاون المشترك في العديد من الملفات سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، أو الاجتماعي.

علاقات تجارية بين مصر والهند والصين وروسيا

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن «روسيا والصين والهند» على وجه التحديد، من أكثر الدول التي تتعامل معها مصر في كثير من السلع الأساسية، والتي لا ينتجها الهيكل الاقتصادي المصري بشكل كامل، مثل الحبوب والقمح الروسي، والأرز والقمح الهندي، فيما يتم التعامل مع الصين بحجم أكبر، خاصة في مجال الأجهزة الإلكترونية والمعادن.

وأضاف الإدريسي أن مصر سوف تستفيد من الأفكار المتواجدة في «بريكس» عن طريق التعامل بالعملات المحلية، وتقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما يصب في مصلحة مصر، من خلال التخفيف بشكل كبير على الدولار.

أهمية مشاركة مصر في تجمع «بريكس»

وأشار علي الإدريسي إلى أن مصر تسعى دائمًا للحفاظ على توازن علاقتها الدولية، ما يعني أن حضورها «بريكس» لا يعني أنها تقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي، ولكنه أحد أنواع التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية ما بين الغرب والشرق، وهو مطلوب بشكل كبير في الوقت الحالي، وفي ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من صدمات وأزمات متتالية، آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية.