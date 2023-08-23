محافظ قنا: فتح باب التقديم للحصول على مركب صيد بالقرى الأكثر احتياجا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي توفر 165 مركب صيد حديثة ضمن مبادرة «مراكب الرزق» لتوفير فرص عمل ودخل ثابت لصغار الصيادين بالقرى الأكثر احتياجا.

كيفية التقديم للحصول على مركب الصيد

وأضاف الداودي، في بيان، أنه على من يرغب من الصيادين الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة الصيد في الحصول على مركب ضمن المبادرة، التوجه إلى أقرب وحدة تضامن اجتماعي بنطاق قرى ومدن المحافظة لتقديم الطلب واستيفاء نموذج التقديم في الفترة من 26 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ قنا لمتابعة دعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجا، والتي يمتهن سكانها حرفة الصيد ولا يملكون مراكب حديثة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد عبد الجليل نائب مدير مؤسسة صناع الخير وعمر عبد الرحيم مدير قطاع الجنوب بالمؤسسة.

محافظ قنا يؤكد دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية

كما أكد محافظ قنا خلال الاجتماع، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود التنمية، وتحسين معيشة المواطنين كشريك رئيسي للقطاع الحكومي بالتنمية المجتمعية والاقتصادية وتنمية الفرد بما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني.