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«بيت صيته».. مشروع تصنيع وصيانة آلة العود الشرقي منذ عقود في الأردن

كتب:

شريف سليمان
03:11 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
بيت صيته لتصنيع آلة العود

بيت صيته لتصنيع آلة العود

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «بيت صيته.. عقود طويلة في تصنيع وصيانة آلة العود الشرقي بالأردن».

وذكر التقرير أن لصوت العود رونق يعود بنا إلى زمن الفن الجميل، وأما عن شكله، فإن بيت صيته الذي أصبح سفيرا للموسيقى الشرقية في الوطن العربي، يشهد ترميما وإعادة إحياء أنغامه من جديد بطريقة تحافظ عليه كتراث نفيس.

وقال عامر مناصير يعمل في صناعة آلة العود الشرقي، إنه امتهن هذه المهنة محبةً في تلك الآلة، رغم أنها لم تكن معروفة في الأردن، لكنها كانت منتشرة في دول الجوار مثل سوريا والعراق ومصر.

صعوبات في احتراف المهنة

وأضاف: «تعلمت كيفية صناعة العود، رغم أن البلد لم يكن فيها حرفيون في صناعة العود، ولكن عندما السوريون والعراقيون تعلمت هذه المهنة وأتقنتها بنسبة 100%».

وذكر التقرير، أنه منذ نعومة أظفار عامر مناصير، فإن الأخشاب التي يستخدمها في العمل ترافقه في كل مرحلة من حياته، حيث قضى في مهنته سنوات جعلته يتقن التصنيع والترميم حتى صار مرجعا في آلة العود.

مقص لمحبي العود

وأفاد التقرير، بأن ارتباط عامر بوالدته جعل من هذا المكان مقصدا لمحبي العود وسحر الشرق، حيث أشار إلى أن والده لم يكن يحب الموسيقى، لذلك، كانت والدته تخبئ العود عنه.

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