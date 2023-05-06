صندوق التنمية الثقافية: تخرج دفعة جديدة من بيت العود العربي

احتفل بيت العود العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بتخريج أولى دفعاته لعام 2023، بحضور الدكتور هاني أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية والفنان نصير شمة مؤسس بيت العود.

فن عزف العود الأصيل يمثل جزءًا من هويتنا

وأعرب الدكتور هاني أبو الحسن، عن تقديره للدور الكبير الذي يلعبه بيت العود العربي بقيادة نصير شمة في إحياء فن عزف العود الأصيل، والذي يمثل جزءًا من هويتنا وتراثنا.

وخلال كلمته أوضح نصير شمة، أن البيت تأسس في عام 1998 كأول بيت للعود في الشرق الأوسط، وتم نقل تبعيته لصندوق التنمية في عام 2001، حيث بدأت مهمته في نشر الثقافة الموسيقية العربية ودعم المواهب بشكل أكبر، وأشار إلى أهمية حصص الموسيقى في المدراس الابتدائية وأن غيابها يؤدي إلى تطرف الشباب.

الدفعة الأولى من بيت العود 2023

وأضاف أنه عمل في بيت العود على تحويل الدارس إلى عازف ثم مدرس، وأعرب عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى لهذا العام المؤلفة من أربعة فنانين، وهم: بهاء عامر، سلمى تامر، شهد هشام، ومن سوريا سلام بشر، وستقوم لجنة التحكيم المشكلة من كبار الأساتذة والفنانين بتقييم أداء الطلبة الأربعة بعد انتهاء العرض، حيث يقوم كل طالب بأداء أربع مقطوعات، وفى نهاية كلمته قام الفنان نصير شمة بتقديم الشكر للدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، وجميع الحضور وأيضًا لجنة التحكيم.

وأشار إلى أن «بيت العود» يُعتبر بيتًا بمعنى الكلمة، إذ يعيش الجميع فيه حياة عائلية حقيقية، وأضاف أن «شهادة بيت العود» ليست سوى بداية رحلة الطالب في عالم الموسيقى وأن العمل الفني يتطلب الكثير من الخبرة والتجارب، لكننا سنستمر في دعمهم حتى يشتد عودهم ليصبحوا فنانين كبار أسوة بزملائهم الذين تخرجوا من قبل واصبحوا مدرسين وعازفين ولهم بصمات كبيرة في عالم الموسيقى، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

بدأ العرض بالطالبة سلمى تامر والطالب بهاء السيد بعزف مقطوعة (مصير واحد) - للفنان نصير شمة، ثم قام الطالب بهاء السيد من مصر بعزف مقطوعة «قايتاي» و«تركي» تأليف عمر فاروق.

أما الطالبة سلمى تامر من مصر فقدمت: سماع حجاز غريب لجوكسل، أول مرة تحب لمنير مراد، سؤال لعبد الله ابو ذكرى، شقاوة لنصير شمه، لونج نهاوند لمحمد يحيى، كما قدمت الطالبة شهد هشام من مصر: رقصة الفرس لنصير شمة، توتى لفريد الأطرش، تيكو تيكو.