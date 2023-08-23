محافظات تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأربعاء.. المحسوسة تصل لـ45

أظهر تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن تسجيل عدد من المحافظات أعلى درجة حرارة، اليوم الأربعاء، فيما يسود طقس معتدل الحرارة، رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن المحافظات التي سجلت أعلى درجة حرارة هي:

- أسوان إذ سجلت 44 درجة مئوية، والمحسوسة 45 درجة.

- قنا والأقصر 43 درجة مئوية والمحسوسة 44.

- الوادى الجديد 41 درجة مئوية، والمحسوسة 42.

- سوهاج 40 درجة مئوية والمحسوسة 42.

- شلاتين 40 درجة مئوية والمحسوسة 43.

- شرم الشيخ 40 درجة مئوية والمحسوسة 43.

- شرم الشيخ وأبو رماد 30 درجة مئوية.

- الغردقة ومرسى علم وسفاجا 29 درجة مئوية.

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال ساعات النهار.

وجاءت درجات الحرارة على محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء على محافظات الجمهورية:

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهـا 34 24

دمنهور 33 24

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 33 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 24

دمياط 30 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 36 27

نخل 35 22

كاترين 35 18

الطور 34 28

طابا 36 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 23

السلوم 33 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 29

مرسى علم 39 29

شلاتين 40 31

حلايب 37 29

أبو رماد 38 30

رأس حدربة 37 29

الفيوم 35 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

الوادي الجديد 41 25

أبو سمبل 44 29.