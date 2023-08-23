«الأرصاد الجوية» تكشف السمات المناخية للخريف والشتاء المقبلين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن السمات المناخية لموسم الشتاء المقبل، مؤكدة أنه لن يختلف كثيرا عن شتاء العام الماضي من حيث السمات المناخية المرتبطة بفصل الشتاء المتمثلة في انخفاض درجات الحرارة، والطقس البارد والشديد البرودة أحيانا وفقا لتوزيعات الخرائط الطقسية على المناطق المختلفة من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وجنوب البلاد.

أمطار أغسطس تمتد للشهر المقبل

وأضافت غانم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التغيرات المناخية ستؤثر بالفعل على فصل الشتاء المقبل، ولكن من الصعب التنبؤ بهذه التغيرات حاليا نظرا لأن الوقت مازال مبكر جدا، وأننا مازلنا ننتظر بداية فصل الخريف، حيث سيشهد سقوط الأمطار على مناطق متفرقة وبكميات مختلفة بين منطقة وأخرى.

أكدت أن أمطار الفترات الماضية من شهر أغسطس أصبحت عادية ومتكررة على مدار الخمس سنوات الماضية، وننتظر المزيد من الأمطار خلال الشهر المقبل وطوال فصل الخريف.

حالة عدم استقرار الطقس

وأشارت «غانم»، إلى أن عدم الاستقرار في حالة الطقس ودرجات الحرارة من السمات الأساسية لفصل الشتاء، والخرائط الطقسية مع بداية الفصل ستوضح الصورة الأولية لتأثير التغيرات المناخية على أشهر الشتاء، وهذا سيظهر مباشرة مع نهاية فصل الخريف والأيام الأولى من الشتاء، بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية القامة من طبقات الجو العليا، والمنخفضات المناخية الموسمية القادمة على سطح البحر المتوسط في تلك الفترة من العام، وهي تعمل على تكاثر السحب الممطرة والرعدية أحيانا، وتختلف من يوم لآخر حسب التوزيعات الضغطية، مع وجود نشاط الرياح الذي يزيد من الشعور ببرودة الطقس وسرعاتها المختلفة، وفقا لتأثرها بالمنخفضات الجوية أو الكتل الهوائية.