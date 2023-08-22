«الأرصاد»: اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية بسبب نشاط الرياح

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث فيها انخفاض على مستوى قيم الحرارة ونبدأ نشعر بها بشكل كبير في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، لكن أجواء فترة الليل معتدلة تماما في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة تلك الموجودة في شمال البلاد.

نشاط رياح نشعر به في فترات المساء وساعات الليل

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «هناك نشاط رياح نشعر به في فترات المساء وساعات الليل يؤدي إلى عدم إحساسنا بنسب الرطوبة وهو ما يلطف الأجواء ويجعلنا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة في معظم محافظات الجمهورية».

اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «نشاط الرياح سيؤدي اليوم إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، وارتفاع الأمواج سيكون ن 2.5 إلى 3.5 أمتار، والبحر الأحمر وخليج السويس غير مؤهلين تماما لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، أما البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر ومؤهل لكل أعمال الصيد والملاحة البحرية والتنزه».