سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدولار، اليوم الأربعاء، في ختام تعاملات عمل البنوك، بحسب الأسعار المعلنة عبر الموقع الرسمي للبنوك، إذ يبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وعن سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي يبلغ 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كما يبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.85 جنيه شراء و30.75 جنيه بيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما يسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع والشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندرية وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر الدولار في ختام التعاملات داخل بنك التنمية الصناعية 30.75 جنيه شراء و 30.85 جنيه للبيع.