بنك الإسكندرية يعلن عن تدريب صيفي افتراضي لطلاب الجامعات.. اعرف التفاصيل

أعلن بنك الإسكندرية توافر فرصة تدريب صيفي افتراضي لطلاب الجامعات، بهدف تأهيلهم لسوق العمل، من خلال معرفة المعلومات الكافية لتعلم العمل المصرفي وإتقانه قبل التخرج.

ضوابط تدريب طلاب الجامعات في بنك الإسكندرية

وتضمنت تفاصيل التدريب الصيفي الافتراضي من بنك الإسكندرية، وفق صفحة البنك على لينكد إن، ما يلي:

- التدريب الصيفي متاح لطلاب الجامعات الذين لم يحصلوا على دورات تدريبية سابقة في البنك.

- باب التقديم متاح حتى يوم 24 يوليو الجاري.

- التدريب يتطلب طلاب الفرقة الثانية والثالثة.

- يقتصر التدريب على الطلبة الحاصلين على تقدير «ممتاز» أو «جيد جدًا».

- التدريب يتطلب تخصصات محددة، وهي إدارة الأعمال، ومحاسبة، وتمويل، والاقتصاديات، ونظم المعلومات.

- يجب أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

- يملك المتدرب القدرة على العمل على المشاريع والالتزام بالمواعيد النهائية.

- يجب أن يكون لدى المتدرب الرغبة في العمل ضمن فريق والمثابرة على فهم الحياة المهنية وبيئة الأعمال.

- برنامج التدريب شامل وعملي قائم على المعرفة مصمم لتقديم تجارب مؤثرة وخلق كل الفرق.

- التدريب الصيفي الإفتراضي LEAP بدأ لأول مرة في عام 2020 .

يقام التدريب على مدار شهر أغسطس بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

- التدريب يمنح فرصة ترجمة جميع الجلسات بلغة الإشارة من قبل مدرب، لتسهيل التعلم للأشخاص ذوي الإعاقة.

- التدريب يحمل ركائز مختلفة تهدف إلى أخذ الطلاب من خلال تجربة جديدة تماما من جلسات مهارات التعامل مع الآخرين.

لمشاريع الفريق والأنشطة الجذابة التي ستعد المتدربين لرحلتهم المهنية المهنية.

- التدريب سيقدمه مديري وخبراء بنك الإسكندرية، لاكتساب الخبرة وتبادل خبراتهم ومعرفتهم المتنوعة لإعطاء لمحة عما يشبه الحياة المهنية العملية.