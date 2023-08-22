سعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات.. «اعرف بكام»

يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات، ثباتًا، إذ لم تتغير الأسعار التي أعلنت في بداية تعاملات الصباح من جانب الموقع الرسمي للبنوك المصرية ليبلغ سعر متوسط الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدولار اليوم الثلاثاء في ختام التعاملات التي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- يبلغ سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- يسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع والشراء 30.75 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم إلى 30.90 جنيه شراء و30.95 جنيه بيعًا داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في مصرف البنك التجاري الدولي

- فيما يبلغ سعر الدولار داخل البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء أما سعر البيع وصل إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.95 جنيه للبيع 30.85 جنيه للشراء.