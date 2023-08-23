 3 ضوابط للتعامل مع الآخرين أثناء العمرة.. أبرزها التحلي بالرفق والإحسان

نشرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، برئاسة توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة، مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها أثناء التعامل مع الآخرين عند أداء العمرة.

ضوابط أداء العمرة

وقالت الوزارة، في بيان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، إن بدء الرحلة الإيمانية نحو العمرة يقتضي تحلي المعتمر بالآداب الحميدة، وشملت الضوابط التحلي بالرفق والإحسان إلى المعتمرين والمصلين، وتجنب الانفعال، واحترام خصوصيات الآخرين.

تمديد تأشيرة العمرة 90 يوما

في سياق آخر أعلن وزير الحج والعمرة، تمديد تأشيرة العمرة لعدد من الدول إلى 90 يوماً، وذلك ضمن استمرار ترحيب المملكة بضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، مع حرصها على تمكين أكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة الحرمين الشريفين، وأداء العمرة.

وأوضح وزير الحج والعمرة، أنه تم استحداث منصة رقمية وطنية موحدة «نسك» لتسهيل إجراءات القدوم لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما شددت على ضرورة استخراج التصريح من قبل الوصول إلى المسجد الحرام حتى يتجنب الأشخاص التعرض لمخالفة.