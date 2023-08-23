«ابدأ» تعلن فتح باب تقدم المعلمين والإداريين للمدارس الوطنية للعلوم التقنية

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للانضمام لفريق عمل مدارس «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية»، بنظام التكنولوجيا التطبيقية، خلال الفترة من 23/8/2023 حتى 2/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولزيارته اضغط هنـــا.

مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية

وأوضحت المبادرة أن التقديم يكون على أكثر من 30 وظيفية مختلفة بين مديرين، ومسؤولين تقييم، وشؤون طلاب، وأخصائيين اجتماعين ونفسين، ومعلمين في تخصصات مختلفة، على أن يكون التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، أما الوظائف المتخصصة الفنية تتاح لمعلمي التعليم الفني فقط.

وذكرت المبادرة أنه يُتاح الالتحاق بفريق عمل مدرسة «ابدأ الوطنية للعلوم التقنية» ببدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، بينما يُتاح التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط، والمتخصصة بمجال اللوجستيات، للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية بمحافظات دمياط، بورسعيد، الدقهلية.

شروط القبول والتقدم

وتابعت المبادرة أنه يمكن الاطلاع على شروط القبول والتقدم للالتحاق بفريق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية برجاء زيارة الرابط التالي الخاص بالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ولزيارة الموقع اضغط هنـــا.

جدير بالذكر أن المدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية توفر بيئة تعليمية منضبطة تُطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتُواكب التطور التكنولوجي، كما توفر تدريبات دوريـة باستمرار لتأهيل ورفع كفاءة المعلمين والمدربين والإداريين لضمان مواكبة معايير الاعتماد الدولي، فضلًا عن الحصول على العديد من الحوافز المادية المرتبطة بجودة الأداء، والتمثيل الرسمي للمدارس في المؤتمرات والمعارض.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة البدء في تطوير التعليم الفني والتقني لتحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لرؤية مصر 2030، حيث يعمل محور التدريب والبحث والتطوير أحد محاور عمل مبادرة ابدأ الأساسية، كمظلة وطنية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمختلف جهات ولايته، وتحسين الصورة الذهنية وتغيير النظرة النمطية تجاه التعليم الفني والتقني، من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني التابعة للدولة طبقاً للمعايير الدولية؛ لتحقيق استدامة وجودة التعليم الفني والتدريب المهني بمصر.

مبادرة ابدأ

يذكر أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أطلقها عبدالفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية فى إبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر.