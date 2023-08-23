تدشين مبادرة لإقامة مسابقة بين شواطئ الإسكندرية لإدارة المخلفات

ناقش اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مع ممثلي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تدشين مبادرة لإقامة مسابقة بين شواطئ الإسكندرية في إدارة المخلفات، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك في إطار رؤية الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال الدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن المسابقة المقرر إقامتها بين شواطئ الإسكندرية لإدارة المخلفات ستقام تحت محافظ الإسكندرية ووزارة البيئة، وفي إطار تنفيذ الأكاديمية لمشروع تومالي «إسهامات أنظمة إدارة المخلفات للسياحة المستدامة وحماية الأنظمة البيئية البحرية».

تفاصيل مشروع تومالي

وأضاف «عبد الباري»، خلال اللقاء اليوم، أن مشروع «تومالي»، يهدف إلى بناء شبكة دولية ومحلية لمعالجة المخلفات البيئية وتطوير وإنشاء حلول مستدامة لإدارة المخلفات في قطاع السياحة بشمال أفريقيا، وكذلك حماية الأنظمة البيئية البحرية ليؤدي في النهاية إلى تحسينات اقتصادية وصحية وبيئية.

محافظ الإسكندرية: الدولة حريصة على مواجهة خطر التغييرات

قال اللواء محمد الشريف، إن المحافظة حريصة على إطلاق العديد من الفعاليات لمواجهة خطر التغييرات المناخية، وثمن الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار رؤية مصر 2030 وتنفيذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين

وأكد محافظ الإسكندرية أهمية تكثيف الحملات التوعوية واستخدام جميع وسائل الإعلام بمخاطبة وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأضاف أن المحافظة شهدت تطورا كبيرا في قطاع النظافة ممثلة في شركة نهضة مصر، عن طريق زيادة أعداد صناديق القمامة وتكثيف الجمع الدوري بشوارع الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح رياض رئيس جهاز شؤون البيئة، وعبد الوهاب محمد مدير العام للسياحة والآثار، وممثلي شركة نهضة مصر، والمهندسة نيفين الليثي مسؤول ملف التغيرات المناخية بالمحافظة.