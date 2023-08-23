حفلات مناسبة للأسرة اليوم.. أسعار التذاكر تبدأ من 15 جنيها

يعد الترفية جزءًا أساسيًا في حياة أي مواطن، ولذلك خصصت وزارة الثقافة اليوم عدة حفلات بأسعار رمزية للتذاكر تبدأ من 15 جنيهًا، ولا تزيد عن 30 جنيها، وهي حفلات متنوعة تلبي جميع الأذواق، وجاءت على النحو التالي:

فرقة التنورة التراثية

يقام الحفل اليوم وكل يوم سبت وأربعاء من الأسبوع، ويبدأ العرض الساعة 7:30 مساء، ويمكن حجز التذاكر ودخول الجمهور، قبل العرض بساعة، وسعر التذكرة 15 جنيها للمصريين و90 جنيها للأجانب.

حفل موسيقى الفلوت

ويقدم الحفل اليوم 23 أغسطس الحفل عازفة الفلوت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتقدم عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة، ويقام الحفل على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون الساعة الثامنة والنصف، بسعر تذكر موحد وهو 30 جنيها لجميع الحفلات.

حفل نسمة عبد العزيز بالمهرجان الصيفي

ويقام حفل الفنانة نسمة عبد العزيز ضمن المهرجان الصيفىن اليوم الأربعاء23 أغسطس 2023، في الساعة 08:30 مساء، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ويمكن حجز التذاكر إلكترونيا.

قواعد حجز تذاكر مسرح سيد درويش

- المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها.

- دار الأوبرا غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شرائها عن طريق أي مصادر آخرى غير ذلك.

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الاوبرا المصريه ويلزم ارتداء «البدلة كامله جاكيت وكرافتة»

- الالتزام بدخول البوابه المخصصه للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.