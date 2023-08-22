حفلات غنائية وإنشاد وفنون شعبية في دار الأوبرا.. سعر التذكرة 30 جنيها

تحرص وزارة الثقافة دوما على تقدم ترفيه راقي لمتخلف أذواق الجمهور من جميع الفئات، حيث تقدم له فعالية فنية متنوعة ما بين حفلات غنائية وموسيقية وعروض مسرحية، بأسعار رمزية وخاصة خلال فصل الصيف، للاستماع بالإجازة.

حفلات فنية بأسعار معقولة

ومنذ 17 أغسطس الجاري، يقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة حفلات صيف الإنتاج الثقافي، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري 31 أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بسعر تذكر موحد وهو 30 جنيها لجميع الحفلات.

جدول حفلات صيف الإنتاج الثقافي

ويحيى غدا 23 أغسطس الحفل عازفة الفلوت الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، بمصاحبة فرقتها الموسيقية، وتقدم عدد من المقطوعات الموسيقية الشهيرة.

- يحيي المطرب علي الألفي وفرقته الموسيقية، يوم 24 أغسطس، ويقدم أشهر الأغاني لكبار نجوم الطرب في مصر.

- يقدم المنشد عامر التوني وفرقة المولوية مجموعة من الأغاني في حب الله ورسوله، إلى جانب الإنشاد الديني، يوم 25 أغسطس.

- تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية مجموعة من استعراضاتها، أيام 26 و27 و28 أغسطس.

- تقدم الفنانة أميرة رضا بمصاحبة فرقتها الموسيقية، مجموعة من الأغاني الشهيرة لكبار نجوم الطرب، يوم 29 أغسطس.

فرق فنية وأمسيات شعرية

وتشارك فرقة «أكوردونيلا» بقيادة عازف الأوكورديون رفيق جمال، عدد من المقطوعات الموسيقية، كما تقدم الفنانة فاطمة عادل وفرقتها الموسيقية باقة من الأغاني الشهيرة، يوم 30 أغسطس.

ويختتم البرنامج حفلاته يوم 31 أغسطس، أمسية شعرية غنائية تشارك فيها الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، ويلقي الشاعر محمد بهجت مجموعة من القصائد الشعرية.