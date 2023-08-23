وفاة والدة الفنانة إيناس شيحة بعد صراع مع المرض

أعلنت الفنانة إيناس شيحة، وفاة والدتها، صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض، مناشدة الجمهور بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولم تُعلن «شيحة» عن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكتبت إيناس شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «أمي في ذمة الله.. إن لله وإنّ إليه راجعون».

وجاء رحيل والدة الفنانة إيناس شيحة، بعدما اشتد عليها المرض في أيامها الأخيرة، إذ كانت تُناشد ابنتها، متابعيها بالدعاء لها بالشفاء، قائلة: «يا رب أنت الشافي المعافى اللي أنت شايفه خير لأمى اعملهلها.. مالهاش غيرك يا رحمن.. ألطف بيها واعف عنها يا كريم.. رجاء الدعاء لأمي».

وحُجزت والدة إيناس شيحة، بالعناية المركزة، حتى وفاتها، حيث قالت: «رجاءً الدعاء لأمى بالعناية المركزة من أربع أيام.. والوضع صعب.. ربنا يشفيكي يا أمى ويعفو عنك يا رب».