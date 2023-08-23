في عز أغسطس.. سحب رعدية ممطرة ورياح قوية على مكة والمدينة

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر لقطات تحبس الأنفاس فى عز شهر أغسطس المعروف بدرجات الحرارة العالية، ولكن التغيرات المناخية كان لها رأي آخر، حيث تتساقط أمطار غزيرة على الحرم المكي ورياح قوية على مكة والمدينة، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الرسمية «واس».

سقوط أمطار غزيرة اليوم

وتساقطت أمطار غزيرة، أمس الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق مختلفة من أحياء مدينة مكة، ومن المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم، في بعض مناطق مكة ما يسبب جريان السيول، ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار.

وتُوثق المقاطع المنشورة تأثير الرياح العاتية على المعتمرين في المسجد الحرام، حيث تسببت في دفعهم بشدة، وتظهر في الفيديو جهود العاملين في مساعدتهم:

رجال الأمن يحاولون المساعدة ومنع عبور الأشخاص في #الحرم_المكي بعد رياح قوية على #مكة_المكرمة



الحمد لله عبرت بسلام #مكه_الان #امطار_مكة



pic.twitter.com/JOf2sr5Ob2 — سلطان النفيعي (@sultanalnefaie) August 22, 2023

اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اجعله صيباً نافعاً ⁧#امطار_مكة⁩ ⁧#مكه_الان⁩ pic.twitter.com/m4r22mnoXV — Ziad Gharbawi (@Zgharbawi) August 22, 2023

فيديو



رياح عاصفة قوية شهدتها #مكة_المكرمة اليوم الثلاثاء ، pic.twitter.com/Gwy7fnXpYM — علوم الامطار (@UloomAlmtar) August 22, 2023

تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها اليوم

تم تداول مقاطع فيديو تُظهر صواعق تضرب برج الساعة:

وعلى جانب آخر، اضطرت إدارات التعليم في مكة لتعليق الدراسة الحضورية فى جميع مدارسها اليوم، ويأتي ذلك بعد توصيات من المركز الوطني للأرصاد بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.