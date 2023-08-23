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في عز أغسطس.. سحب رعدية ممطرة ورياح قوية على مكة والمدينة

كتب:

أحمد عادل موسى
05:39 م | الأربعاء 23 أغسطس 2023
أمطار في السعودية ورعد وبرق

أمطار في السعودية ورعد وبرق

انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر لقطات تحبس الأنفاس فى عز شهر أغسطس المعروف بدرجات الحرارة العالية، ولكن التغيرات المناخية كان لها رأي آخر، حيث تتساقط أمطار غزيرة على الحرم المكي ورياح قوية على مكة والمدينة، وفقًا لتقارير وكالة الأنباء الرسمية «واس».

سقوط أمطار غزيرة اليوم

وتساقطت أمطار غزيرة، أمس الثلاثاء، مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق مختلفة من أحياء مدينة مكة، ومن المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، اليوم، في بعض مناطق مكة ما يسبب جريان السيول، ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار.

وتُوثق المقاطع المنشورة تأثير الرياح العاتية على المعتمرين في المسجد الحرام، حيث تسببت في دفعهم بشدة، وتظهر في الفيديو جهود العاملين في مساعدتهم:

تم تداول مقاطع فيديو تُظهر صواعق تضرب برج الساعة:

تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارسها اليوم

وعلى جانب آخر، اضطرت إدارات التعليم في مكة لتعليق الدراسة الحضورية فى جميع مدارسها اليوم، ويأتي ذلك بعد توصيات من المركز الوطني للأرصاد بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

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