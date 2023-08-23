زيلينسكي: سنقبل طائرات «إف- 18» من فنلندا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا مستعدة لقبول طائرات «إف- 18» من فنلندا، إن استغنت عنها هلسنكي.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو في كييف، إن أولوية أوكرانيا طائرات «إف-16»، إلا أنها مستعدة لاستقبال طائرات «إف- 18» التي قررت هلسنكي سحبها من الخدمة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

أوكرانيا مستعدة لقبول مقاتلات «إف-18»

أشار زيلينسكي، ردًا على سؤال ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة لقبول مقاتلات «إف-18» إذا قامت فنلندا بسحبها من الخدمة، إلى أن أوكرانيا «تأخذ كل ما يقدمونه لها»، وتابع: «نحن مستعدون لتعلم كل ما يطفو ويطير، وإذا كانت فنلندا ليست بحاجة إلى طائرات (إف-18) سنكون سعداء بذلك، لكن هل يمكنك مساعدتنا في هذا؟ سنكون ممتنين».

كان مسؤول كبير في البيت الأبيض قال، الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة قررت الموافقة على نقل طائرات «إف-16» إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، ووفقًا له، فإن سلطات كييف ستستقبل هذه الطائرات من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياري القوات المسلحة الأوكرانية.

تسلم 19 طائرة إلى أوكرانيا

كانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن قالت إن الدنمارك سوف تسلم 19 طائرة إلى أوكرانيا على دفعات، حيث تصل الطائرات الست الأولى بحلول العام الجديد، ثم ثمان أخرى عام 2024، والخمسة المتبقية تصل أوكرانيا عام 2025.