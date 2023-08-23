موفدو الأوقاف ينشرون الفكر الوسطي ويشاركون في الأنشطة الثقافية بالعالم

أدى موفدو وزارة الأوقاف المصرية بالخارج، رسالتهم الدعوية والوطنية بالدول الموفدين إليها، إذ شارك أئمة الأوقاف الموفدين في الأنشطة الثقافية والدعوية والفعاليات المختلفة المقامة بدول العالم، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

حفل تخريج دفعة جديدة

في دولة تنزانيا، أقيم حفل لتخريج دفعة جديدة من مدرسة المعارف الإسلامية، بمشاركة رسمية لموفدي وزارة الأوقاف بتنزانيا، وبدعوة من الدكتور أبو بكر زبير مفتي تنزانيا، وحضر الحفل لفيف من القيادات التنزانية.

واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024م، بدأ المركز الإسلامي المصري بدار السلام بدولة تنزانيا، اختبارات قبول الطلاب التنزانيين، استعدادًا لالتحاقهم بالدراسة بالمركز مطلع العام الدراسي الجديد 2023 / 2024م.

احتفال السفارة المصرية بدولة الأرجنتين

في دولة الأرجنتين، شارك الشيخ محمد عبد الستار موفد وزارة الأوقاف في احتفال السفارة المصرية باليوم الوطني، كما عُقدت ندوة تعريفية بنبي الإسلام سيدنا محمد «صلى الله عليه وسلم» بالمركز الإسلامي بولاية قرطبة بالأرجنتين، والتي لاقت قبولاً واستحسانًا من الجميع.

بالإضافة إلى عقد العديد من حلقات التحفيظ التي يشرف عليها موفدو وزارة الأوقاف بشكل دوري بالمراكز الإسلامية بالخارج، كما تم تفعيل التحفيظ عن بعد بمختلف دول العالم، حيث بلغ عدد الدارسين بمجموعات التحفيظ عن بعد حوالي (546) دارسًا.