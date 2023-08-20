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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب ولاية كهرمان مرعش في تركيا

كتب:

محمد علي حسن
10:57 ص | الأحد 20 أغسطس 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر لقياس درجة قوة الزلازل، قبل قليل، ولاية كهرمان مرعش في تركيا.

ووفقا لبيانات رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ «آفاد»، وقع زلزال بقوة 4.2 درجة في منطقة جوكسون في كهرمان مرعش التركية.

توقعات عالم الزلازل الهولندي

وكان عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، كشف تفاصيل جديدة بشأن أنشطة الزلازل خلال الأيام الماضية، قائلا: «لم تحدث زلازل كبيرة حتى الآن، وكان توقعي أن يحدث أكبر نشاط زلزالي في النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، بعد تراكم الطاقة والضغط لفترة طويلة».

بدوره، ذكر معهد الأبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي، أنّه من المحتمل حدوث زلازل أكبر في النصف الثاني من الشهر الجاري.

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بقلم محمد علي حسن