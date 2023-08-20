هزة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر تضرب تركيا

أفادت هيئة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد»، بأنّ هزّة أرضية بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل، ضربت منطقة تشاماردي في نيغدة.

آفاد: الهزة الأرضية وقعت بمنطقة تشاماردي في نيغدة

وذكرت الهيئة على منصة التواصل الاجتماعي «أكس»، أنّ الهزة الأرضية التي بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وقعت في الساعة 01:26 في منطقة تشاماردي في نيغدة، مضيفة أنّ وسط المدينة شعر بالزلزال الذي وقع على عمق 6.99 كيلومتر.

عالم الزلازل الهولندي: ليست هناك زلازل كبيرة حتى الآن

وكان عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، كتب عبر حسابه على منصة «إكس»، توتير سابقا، معلقا على زلزال تركيا: «ليست هناك زلازل كبيرة حتى الآن، كان توقعي أنّ أكبر نشاط زلزالي سيحدث على الأرجح في النصف الثاني من أغسطس، بعد تراكم الكثير من الطاقة والضغط».