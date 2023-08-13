فتح باب تسجيل الماجستير في «تمريض سوهاج».. الأوراق المطلوبة والمصروفات

أعلنت كلية التمريض بجامعة سوهاج فتح باب التسجيل لطلاب الدراسات العليا لمرحلة الماجستير تخصص تمريض الأطفال فقط، من داخل وخارج الكلية، من الحاصلين على بكالوريوس التمريض من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الخارج، وفقا للقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الدراسات العليا بتمريض سوهاج

وحددت كلية التمريض الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة الماجستير كالتالي:

- شهادة بكالوريوس التمريض بتقدير لا يقل عن جيد.

- شهادة تقديرات المواد الدراسية.

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

- 5 صور شخصية مقاس 4*6.

- طوابع خدمات تعليمية.

- دمغة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية حتى 3 أشهر.

- استمارة قيد بالدراسات العليا.

- إقرار قبول خصم الرسوم الدراسية.

- شهادة الامتياز.

- موافقة جهة العمل للدراسة أو إقرار بالتفرغ للدراسة.

- بيان حالة وظيفية من جهة العمل.

- مستخرج من شهادة الميلاد.

مصروفات الدراسة في تمريض سوهاج

وأوضحت كلية التمريض بجامعة سوهاج أن مصروفات الدراسة تبلغ 2500 جنيه، وتسدد ببطاقة الدفع الإلكتروني، ويسلم إيصال الدفع ضمن أوراق التقديم، مؤكدة أنه سيتم قبول المتقدمين وتحديد العدد المطلوب من بين المتقدمين بناء على قرار قسم تمريض الأطفال بالمفاضلة، وفقا لتقدير الطالب في مادة التخصص والمجموع التراكمي لمرحلة البكالوريوس، وقضاء سنة على الأقل في ممارسة مهنة التمريض بعد سنة الامتياز في إحدى المؤسسات الصحية.